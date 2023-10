Serie B 2023/2024: terza vittoria consecutiva per il Catanzaro, battuta 3-0 la FeralpiSalò

Il Catanzaro batte 3-0 la FeralpiSalò nel match valido per la decima giornata di Serie B 2023/2024. I padroni di casa fanno capire subito di essere superiori, ma la sbloccano solo nella ripresa al 51′ con il quarto gol in campionato di Vandeputte. Partita in discesa e i giallorossi calano il tris con il gol di testa di Biasci e l’autogol di Bacchetti su cross sempre di Vandeputte. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Vivarini, che salgono a 21 punti in classifica a -2 dal Parma capolista. Occhio al Palermo, con due partite in meno a 19 punti e impegnato lunedì con lo Spezia. In piena corsa anche il Venezia, quarto a 19 punti e domani in campo contro la Reggiana. FeralpiSalò che resta ferma a 5 punti in piena zona retrocessione al 18° posto. La zona salvezza al momento dista tre punti con proprio la Reggiana al 15° posto.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA CRONACA

4-4-2 per il Catanzaro con Katseris, Scognamillo, Brighenti e Veroli davanti a Fulignati. Centrocampo con Vandeputte a sinistra e Sounas a destra. In mediana Ghion e Verna. Davanti il tandem Donnarumma-Iemmello. A disposizione Ambrosino, Biasci, Borrelli, Brignola, D’Andrea, Krastev, Miranda, Oliveri, Pompetti, Pontisso, Sala e Stoppa. 3-5-2 per la FeralpiSalò con in porta Pizzignacco e difesa a tre con Ceppitelli, Pilati e Bacchetti. Linea a cinque con Bergonzi, Carraro, Kourfalidis, Zennaro e Felici. In avanti Butic accanto a La Mantia. Compagnon, Di Molfetta, Fiordilino, Hergheligiu, Letizia, Minelli, Parigini, Pietrelli, Sau, Verzeletti e Volpe.

Nel primo tempo parte forte il Catanzaro, che all’8′ va vicino al vantaggio con Donnarumma. L’attaccante trova prima la respinta di Pizzignacco e poi, sulla respinta, il salvataggio sulla linea di Pilati. Prosegue l’assedio dei padroni di casa, che al 21′ subiscono gol da Butic. Il centravanti viene però pescato da La Mantia in posizione di offside. Al 32′ ci prova Iemmello su sponda di tacco di un ispirato Donnarumma, Pizzignacco è reattivo sulla conclusione del numero 9 giallorosso. Due ammoniti per i padroni di casa, Scognamillo e Katseris, uno per gli ospiti, Carraro.

Subito pericoloso il Catanzaro in avvio di secondo tempo con Sounas, che si avventa su una respitna dopo l’angolo di Vandeputte. La conclusione del greco viene schermata da un ottimo intervento di Ceppitelli. Prosegue il pressing dei giallorossi, che trovano il vantaggio al 51′. Donnarumma recupera su disimpegno sbagliato di Ceppitelli. Vandeputte raccoglie il rimpallo, salta Pilati e batte Pizzignacco con un bel destro a incrociare. Non molla la FeralpiSalò, che prima colpisce un palo con La Mantia e poi sfiora l’1-1 con un gran destro di Kourfalidis respinto da una super parata di Fulignati. Il Catanzaro è cinico e al 75′ arriva il raddoppio con il terzo gol in stagione di Biasci. Bellissima spizzata di testa del classe 1994 sul cross del neo entrato Stoppa. Quattro minuti dopo i giallorossi calano il tris, cross di Vandeputte e sfortunata deviazione di Bacchetti, che batte Pizzignacco nella sua porta.