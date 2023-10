Catanzaro-FerralpiSalò 3-0, voti e tabellino Serie B 2023/2024

Il Catanzaro batte 3-0 la FeralpiSalò nel match valido per la decima giornata di Serie B 2023/2024. I padroni di casa fanno capire subito di essere superiori, ma la sbloccano solo nella ripresa al 51′ con il quarto gol in campionato di Vandeputte. Partita in discesa e i giallorossi calano il tris con il gol di testa di Biasci e l’autogol di Bacchetti su cross sempre di Vandeputte. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Vivarini, che salgono a 21 punti in classifica a -2 dal Parma capolista. Ecco le pagelle della sfida.

CATANZARO: Fulignati 6,5, Katseris 5,5, Scognamillo 6,5, Brighenti 6, Veroli 6, Sounas 5,5 (61′ Stoppa 7), Ghion 6 (79′ Pontisso sv), Verna 6,5, Vandeputte 7,5 (79′ Brignola sv), Donnarumma 7 (61′ Biasci 6,5), Iemmello 6 (85′ Ambrosino sv). Allenatore: Vivarini 6,5.

FERALPISALO’: Pizzignacco 6,5, Ceppitelli 5, Pilati 6, Bacchetti 5 (80′ Parigini sv), Bergonzi 5,5, Carraro 5,5 (62′ Fiordilino 6), Kourfalidis 6, Zennaro 6 (62′ Compagnon 5,5), Felici 6 (80′ Verzelletti sv), Butic 5,5 (80′ Sau sv), La Mantia 5,5. Allenatore: Vecchi 6.

RETI: 51′ Vandeputte, 74′ Biasci, 78′ autogol Bacchetti.

SANZIONI: Scognamillo, Katseris, Carraro, Veroli, Parigini.

ARBITRO: Monaldi.

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.