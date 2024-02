Serie B 2023/2024: subito Strefezza, al Como il derby lombardo contro il Brescia

Subito un gol di Gabriel Strefezza, il colpo da Serie A del Como, e la squadra di Roberts e Fabregas ottiene una vittoria fondamentale nella corda alla promozione diretta. I lariani battono infatti il Brescia per 1-0 nel derby lombardo e con questo successo si portano così a quota 45 punti, riportandosi al secondo posto a -3 dalla capolista Parma e a +1 dalla Cremonese terza, ma con una partita in più – ovviamente – nei confronti di entrambe. Continua il campionato anonimo della Leonessa: ottavo posto e zona playoff, ma domani potrà arrivare il sorpasso da parte del Modena e l’aggancio della Reggiana.

Arriva già al minuto 7′ il vantaggio del Como, lo firma Gabriel Strefezza, arrivato dal Lecce e della Serie A per regalare alla piazza un colpo da Serie A. E visto quanto fatto negli ultimi sette giorni, sembrerebbe proprio essere un rinforzo da paura per questa squadra: gol decisivo a Terni, gol decisivo sei giorni dopo contro il Brescia, peraltro nel derby lombardo. Nella ripresa i padroni di casa legittimano il vantaggio, c’è il gol annullato per fuorigioco e la reazione dei ragazzi di Maran non è abbastanza per strappare un pari.