Scherma, Coppa del Mondo spada Barcellona 2024: otto azzurre nel tabellone principale

In occasione della Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona, saranno otto le azzurre nel tabellone principale a scendere in pedana domani. Già qualificate grazie alla posizione di ranking, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi. A loro si è aggiunta Roberta Marzani, uscita imbattuta dalla fase a gironi. Tra le migliori 64 non mancano poi Alessandra Bozza, Federica Isola e Lucrezia Paulis. Si comincerà domani alle 9, con la chiusura del weekend prevista per domenica con la prova a squadre, in cui l’Italia cercherà di guadagnare punti importanti per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024.