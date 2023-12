Serie B 2023/2024, show Palermo: Cremonese battuta al 98′, è 3-2

Gol, emozioni e ribaltoni. Palermo-Cremonese si candida come miglior partita del Boxing Day della Serie B 2023/2024: allo stadio Renzo Barbera finisce 3-2 con i ragazzi di Corini che recuperano due volte lo svantaggio e stoppa la corsa della Cremonese di Stroppa. Con questa vittoria i rosanero agganciano proprio la Cremonese al quinto posto a quota 32 punti, entrambe chiudono il girone d’andata a -3 dalla Serie A.

Pronti via il ritmo è molto alto con Ghiglione che stappa la partita al settimo minuto battendo Sericola. Azioni da una parte e dall’altra con il Palermo che coglie impreparata la difesa ospite in un paio di occasioni, in una di queste calcio d’angolo battuto corto, cross di Henderson e zuccata vincente di Nedelcearu. Il risultato di 1-1 dura solamente dodici minuti: Castagnetti sfrutta alla perfezione l’assist di Ghiglione e batte Pigliacelli, 2-1. Nella ripresa Coda segna il gol che probabilmente chiude i giochi, ma viene annullato per un fuorigioco quasi millimetrico. La partita rimane in equilibrio e ci pensa Federico Di Francesco che con un preciso destro impatta sul 2-2. Tutto finito? Neanche per sogno: all’ultimo pallone disponibile, su calcio di punizione, Stulac trova una traiettoria beffarda e sigla il definitivo 3-2. Delirio al Barbera.