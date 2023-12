Formazioni ufficiali Sampdoria-Bari, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Bari, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B 2023/2024. Al Ferraris si affrontano due squadre con grandi ambizioni ma finora non protagoniste di una stagione indimenticabile. Appaiate a quota 22 punti, Sampdoria e Bari vogliono salire in cattedra nella seconda metà di stagione per agguantare quantomeno la zona playoff. Fondamentale dunque conquistare i tre punti già nella sfida di Marassi, dove i blucerchiati partiranno favoriti secondo i bookmakers. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di martedì 26 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-BARI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez Murru; Benedetti, Yepes, Giordano; Verre; Esposito, De Luca.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Edjouma, Benali, Maita; Aramu, Nasti, Sibilli.