Senegal: il CT Cissè non percepisce stipendio da 6 mesi

Alla vigilia della Coppa d’Africa tiene banco il caso legato alla nazionale senegalese con il ct che non percepirebbe lo stipendio da ben 6 mesi. La selezione detentrice della Coppa d’Africa vivrebbe così alla vigilia della competizione una situazione abbastanza particolare e singolare con il clima che si precepirebbe abbastanza torrido.

Secondo RMC Sport, Cissè e il suo staff non percepirebbero lo stipendio da ben 6 mesi per un credito nei confronti della federazine di ben 180 mila euro. La federazione si troverebbe in un momento di profonda difficoltà tanto da non riuscire a provvedere al pagamento. La situazione sarebbe calda con lo stesso CT che avrebbe sottolineato l’inadempienza da parte della federazione.