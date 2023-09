LIVE – Monterosi-Latina 2-2, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Monterosi-Latina, match valido per la terza giornata di Serie C 2023/2024. Allo stadio Marcello Martoni si sfidano i padroni di casa che sono partiti con un pareggio e una sconfitta e quindi cercano un successo e i laziali che invece si trovano già a punteggio pieno dopo le prime due partite. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 18 settembre.

Monterosi-Latina 2-2 (14′ Mastroianni, 50’Frediani, 56′ Silipo, 90 ‘Jallow)

93′ – Finisce il match.

90′ – PAREGGIO DEL LATINA IN PIENO RECUPERO!!!!!!!!! Crecco mette in mezzo una palla che canta per Jallow che di testa mette dentro il pareggio!!

90′- Ancora Mastroantonio miracoloso su Cortinovis.

73′ – Mastroantonio salva il Monterosi. Biagi ci prova da fuori, la palla carambola su Fabrizi che da pochi passi si fa ipnotizzare.

64′- Del Sole ci prova da fuori. Palla distante dalla porta difesa dal Monterosi.

56′ – SORPASSOO MONTERISI!!!! Ekuban vince un duello con Cortinovis in area e calcia. Cardinali non perfetto, sulla ribattuta si fionda Silipo che mette in rete il gol del sorpasso.

50′ – GOOOOOL DEL MONTERISI!!! Ancora errore di Cardinali, questa volta Frediani dal limite lo fredda!

46′ – Riparte il match!

45′ – Finisce il primo tempo.

38′ – Cardinali sbaglia prima ma poi è protagonista di un paratone sul tiro di Silipo.

23′ – Ekuban vicino al gol del pareggio. Palazzino fa partire un traversone perfetto per il compagno che tutto libero in area colpisce di spalla e manda fuori.

14′ – GOLLLL DEL LATINA!!! Scambio Riccardi-Di Livio il quale offre un cioccolatino a Mastroianni che non sbaglia!

10 ‘ -Ancora Latina vicinissima al vantaggio. Questa volta è Riccardi che a tu per tu con il portiere spara fuori.

7′ – Di Livio ci prova subito. Calcia in porta l’esterno del Latina. Palla fuori di poco.

1’ – Si inizia.