Serie B 2023/2024, Sampdoria e Bari 1-1: a Sibilli risponde Esposito

Un punto per parte che non fa felici nessuno. Sampdoria-Bari, posticipo del Boxing Day della Serie B 2023/2024, finisce 1-1. A Marassi succede tutto nel secondo tempo: Sibilli al 79′ sblocca il match su assist di Menez, il giocatore del Bari si trova a tu per tu con Stankovic e lo batte aprendo il piattone. La Sampdoria però non si perde d’animo e riesce a pareggiare al novantaduesimo con Salvatore Esposito. Finisce 1-1 con Menez che si fa ammonire, applaude l’arbitro Marinelli che lo espelle giustamente. La Sampdoria finisce il girone di andata con 23 punti, gli stessi del Bari. Entrambe sono due grosse delusioni di questa metà campionato.