L’ad dello Stoccarda: “Guirassy? Qui si trova a suo agio”

Alexander Wehrle, ad dello Stoccarda, ha parlato alla Bild dei tanti rumors di mercato su Serhou Guirassy, attaccante accostato anche al Milan: “Qui si trova a suo agio con la sua famiglia e ha un ruolo importante nella squadra. Lo apprezza davvero. Gli interessa innanzitutto giocare a calcio e segnare gol. Serhou vuole giocare in una squadra che funzioni”.

"Nelle discussioni e nelle chiacchiere che facciamo sottolinea più volte che si sente molto a suo agio allo Stoccarda. Permanenza in Germania? Al momento non vedo altri segnali".