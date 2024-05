Serie B 2023/2024, il Parma torna in A dopo tre stagioni: a Bari basta l’1-1

La trentaseiesima giornata della Serie B 2023/2024 si è chiusa questa sera con gli ultimi quattro incontri, che hanno sancito in primis la matematica promozione del Parma in Serie A. Gli emiliani hanno infatti pareggiato 1-1 a Bari, potendo così festeggiare con due turni d’anticipo il ritorno nella massima serie dopo tre stagioni in cadetteria. Gli uomini di Fabio Pecchia sono passati in vantaggio al 50′ con Bonny, per poi essere raggiunti al 68′ dal gol di Di Cesare. Poco importa, perchè il pareggio basta al Parma per avere sette punti di vantaggio sul Venezia terzo a 180′ dalla fine della stagione regolare. Punto d’oro per il Bari, che aggancia Ternana e Ascoli a quota 37 punti: ci sono buone probabilità che due di queste tre squadre si sfideranno al playout, mentre la terza sarà condannata alla retrocessione.

Spera però ancora la FeralpiSalò, che sale a 33 punti fermando sul 2-2 il Brescia. Succede tutto nel primo tempo, con Bisoli che apre e chiude le marcature al 4′ e al 42′ siglando la doppietta personale. Nel mezzo però c’è l’ottima reazione della Feralpi, a segno con Dubickas e La Mantia. Due punti persi per le Rondinelle, che occupano l’ultimo posto utile per i playoff con altre cinque squadre alle proprie spalle racchiuse in tre punti. Tra queste sale la Reggiana, che vince il derby emiliano con il Modena per 1-0 grazie al gol di Gondo su rigore al 64′. Soffre ma vince la Sampdoria di Pirlo, che a sua volta per 1-0 espugna il campo del Lecco già retrocesso grazie alla rete di De Luca al minuto 82 dopo che i padroni di casa hanno dovuto giocare il finale di partita in 10 per l’espulsione di Lepore al 73′.