Bruges, Hayen: “La Fiorentina ha molta qualità, sappiamo cosa ci aspetta domani”

Il tecnico del Bruges Nicky Hayen ha commentato in conferenza stampa il match di Conference League contro la Fiorentina, in programma per domani: “La Fiorentina ha tanta esperienza, qualità e sappiamo quello che ci aspetta domani. E’ una squadra che non gioca certo col catenaccio e anzi, come ha detto Italiano, possono cambiare molto ma credo che saranno spesso molto alti. Per questo siamo preparati a qualsiasi esigenza. Noi stiamo bene e dobbiamo dimostrare di stare bene, ci meritiamo di stare qui. Abbiamo tanta fiducia e faremo il possibile, poi vedremo dove arriveremo. Parlare di finale è prematuro, non si deve guardare troppo avanti“.