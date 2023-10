Serie B 2023/2024, il Parma passa anche al Del Duca: Ascoli sconfitto 3-1 e primato consolidato

Il Parma non si ferma ed espugna anche lo stadio Cino e Lillo Del Duca, superando 3-1 l’Ascoli nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2023/2024, grazie alla doppietta di Dennis Man e alla rete di Adrian Bernabé. In virtù di questo risultato la formazione ducale consolida la propria leadership in classifica salendo a 26 punti, mentre la squadra bianconera resta tredicesima a quota 12. Gli uomini guidati da Fabio Pecchia partono subito forte trovando il gol del vantaggio dopo appena otto minuti con l’attaccante romeno, ma cinque minuti più tardi ci pensa Fabrizio Caligara a rimettere tutto in equilibrio. Superata la mezz’ora Man firma la sua personale doppietta e consente alla squadra emiliana di andare a riposo sull’1-2.

Nella ripresa Bernabé sigla la marcatura del 3-1, che mette definitivamente in crisi i marchigiani, i quali al 64′ perdono anche Emiliano Viviano per espulsione. A questo punto il Parma amministra il vantaggio e porta a casa un’altra pesante vittoria in trasferta sul campo dell’Ascoli.