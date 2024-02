Serie B 2023/2024, lo Spezia si chiude in 10: il Modena non va oltre lo 0-0

Termina 0-0 la sfida tra Modena e Spezia nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie B 2023/2024. Quarto pareggio consecutivo per gli uomini di Bianco, mentre lo Spezia rimane imbattuto per la quinta gara consecutiva. A sorridere alla fine sono proprio gli uomini di D’Angelo, non solo per il risultato fuori casa, ma anche per come è maturato. Al 35′ infatti Gelashvili rimedia il secondo giallo e lascia in 10 lo Spezia, che si chiude a riccio. Il Modena controlla il possesso col 75% e calcia 32 volte verso la porta (7) nello specchio contro i tre tentativi dei bianconeri. Alla fine, però il risultato non cambia. Il Modena sale a 35 punti in classifica, lo Spezia è a quota 26. Nel prossimo turno la squadra di Bianco dovrà vedersela col Pisa, mentre i bianconeri ospiteranno la Feralpisalò.