Lautaro in gol a Lecce, Inter a segno per la ventesima trasferta consecutiva in Serie A: un record per il club nerazzurro

Lautaro Martinez (alla sua rete n°100 in A) sblocca Lecce-Inter al ‘Via del Mare’ e arriva un altro record per i nerazzurri in questa stagione finora di altissimo livello. La squadra di Simone Inzaghi è infatti andata a segno per la ventesima gara esterna consecutiva in Serie A, cosa che mai era riuscita prima al club. Tra il febbraio e il dicembre del 2021 si era fermata a 19 la squadra nerazzurra. Una striscia che ha preso il via quasi un anno fa, seppur in una sconfitta, quella di 2-1 contro lo Spezia che sarebbe poi retrocesso. L’ultima partita esterna senza reti da parte di Lautaro e compagni risale al 26 febbraio del 2023, nello 0-0 di Bologna.