Monza, Palladino: “Oggi impeccabili contro una squadra forte”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino commenta la vittoria per 1-0 sul Sassuolo: “Ho ringraziato i ragazzi perché quella di oggi è stata la vittoria del gruppo. Questo è lo spirito che voglio sempre vedere. Se si combatte insieme, si vince anche insieme: tutto questo ad Empoli è mancato. Questa deve essere sempre la nostra mentalità. Abbiamo un’identità chiara, ma bisogna difendere anche da squadra. Il gruppo oggi ha dato una grande risposta e già in settimana avevo visto degli ottimi atteggiamenti. Per questa ragione, oggi ero molto tranquillo. Ho ringraziato i ragazzi e dato loro una giornata libera. La partita di Empoli ci ha fatto molto male e ci ha fatto molto riflettere. In settimana ho fatto parlare anche i ragazzi e loro hanno comunicato quelle che erano le loro sensazioni. È brutto perdere in quella maniera, ma a volte queste sconfitte ti aiutano a crescere e tornare coi piedi per terra. Oggi siamo stati impeccabili contro una squadra forte“. Continua poi: “I nuovi arrivati? Li ho visti molto bene, sono ragazzi che ho scelto assieme alla società. Abbiamo scelto uomini veri, vedasi anche Maldini che oggi non ha giocato, ma è un ragazzo fantastico: lo stesso vale per Zerbin, Djuric e Popovic. Oggi Djuric e Zerbin hanno fatto bene, mettendo in luce delle importanti qualità. Voglio sottolineare anche i buoni subentri di Bondo e Izzo. Come sottolineato in settimana, oggi chiunque fosse entrato avrebbe dato il suo contributo. Il Monza deve ragionare con questo spirito e mentalità partita dopo partita. Il dottor Galliani ci dà sempre la pacca sulla spalla e ci carica sempre: è un grande dirigente e capisce i momenti. Per tutta la settimana ci ha dato serenità e sostengo. Mi ritengo fortunato ad essere stato scelto da lui“.