Pagelle Sudtirol-Sampdoria 3-1: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sudtirol-Sampdoria, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Primo tempo molto carente a livello di emozioni. Nel secondo tempo la partita si ravviva decisamente. Al 53′ arriva il gol della Sampdoria di Facundo Gonzales. Al 77′ arriva la risposta del Sudtirol con Odogwu. Nel recupero succede di tutto. Ad un minuto dallo scadere, al 93′, Ghilardi in area effettua un intervento ai danni di Merkaj. Per l’arbitro è calcio di rigore per i padroni di casa. I blucerchiati protestano animatamente poichè il difensore colpisce la palla e tocca l’avversario solamente con le mani, senza però spingerlo a terra. Dal dischetto va Casiraghi che fredda Stankovic per il gol del 2-1.Al 99′ c’è spazio anche per il terzo gol segnato da Pecorino.

LE PAGELLE E I VOTI DI SUDTIROL-SAMPDORIA 3-1

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi 6; Giorgini 5.5, Vinetot 6, Masiello 6, Davi 5.5; Ciervo 5.5 (Cisco 6.5), Tait 5 (Broh SV), Peeters 5.5, Rover 5 (Merkaj 8); Rauti 5 (46′ Casiraghi 7), Odogwu 6.5 (Pecorino 6.5)

Allenatore: Bisoli 6

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic 6; Depaoli 5.5, Ghilardi 6, Gonzalez 6.5, Giordano 6.5; Kasami 5 (De Luca 6), Yepes 5.5 (Ricci SV), Vieira 5.5; Verre 6 (Askildsen 5.5); Borini 6 (La Gumina SV), Esposito 5.5 (Girelli 5.5)

Allenatore: Pirlo 5.5

ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce: 5

RETI: 53′ Gonzales, 77′ Odogwu, 94′ Casiraghi, 99′ Pecorino

NOTE: Cielo sereno, temperatura di 14°

AMMONITI: 17′ Rover, 52′ Davì, 56′ Kasami, 60′ Gonzales, 73′ Tait, 98′ Depaoli

ESPULSI: 96′ Pirlo

ANGOLI: 2′ | 9′

RECUPERO: 2′, 4′