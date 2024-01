Pattinaggio artistico, Europei Kaunas 2024: Joos sesta, Gutmann in top-10. Oro Hendrickx

Sorride l’Italia del pattinaggio artistico al termine del programma libero femminile agli Europei 2024 in corso a Kaunas (Lituania). E’ stato infatti centrato l’obiettivo di portare due azzurre nella top-10 continentale, risultato che fa sicuramente ben sperare in ottica futura. Ottimo esordio tra le “grandi” in una manifestazione così importante per la 17enne Sarina Joos, che si è piazzata al sesto posto: chiuse le combinazioni di salto con solo qualche piccola incertezza, l’azzurra ha totalizzato 121.01 punti che sommati a quelli dello short program sono valsi il totale di 180.83 e il recupero di tre posizioni rispetto al programma corto. Qualche difficoltà in più per Lara Naki Gutmann, alla fine decima e vittima di troppe detrazioni sui salti visti i declassamenti per il doppio flip e il doppio salchow. Il libero vale all’azzurra 110.33 punti, per un totale di 166.01 con cui comunque si recuperano ben sei posizioni rispetto a quanto registrato nello short program.

La medaglia d’oro è andata alla belga Loena Hendrickx, che ha incantato la Zalgirio Arena sulle note di Break My Soul (The Queens Remix) di Beyoncè e Madonna. Per la 24enne alla fine il punteggio totale è di 213.25, sufficiente per battere la quotata concorrenza della campionessa europea uscente. Grande prova infatti per la georgiana Anastasiia Gubanova, che dopo il terzo posto del programma corto si riscatta e chiude a quota 206.52 pagando dazio sulle componenti del programma. Medaglia di bronzo infine per un’altra belga, la giovanissima Nina Pinzarrone che a 17 anni ha chiuso con 202.29 confermandosi ad altissimi livelli dopo il quinto posto dello scorso anno.