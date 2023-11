Lecce-Milan, altro infortunio per Pioli: problema fisico per Calabria, entra Musah da terzino

Altro infortunio in casa Milan. Questa volta ad alzare bandiera bianca, all’intervallo, è Davide Calabria, che ha accusato un fastidio fisico non grave ma che lo ha costretto a uscire dopo il primo tempo. Già nel finale della prima frazione aveva chiesto il cambio, ma come riferisce Dazn Pioli gli aveva chiesto di resistere un paio di minuti per non sprecare lo slot. Dopo Leao alza bandiera bianca, dunque, anche il capitano rossonero, in attesa di capire quali siano le sue condizioni. Al suo posto c’è il jolly Musah da terzino.