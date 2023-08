Serie B 2023/2024: disastro Sampdoria contro il Venezia, seconda sconfitta casalinga in pochi giorni per Pirlo

La Sampdoria fa harakiri e dopo aver dominato per un’ora, passando in vantaggio con Pedrola con merito, si fa ribaltare nel finale dai gol di Gytkjaer e Tessmann e perde contro il Venezia per la seconda volta nel giro di cinque giorni in questa Serie B 2023/2024. Seconda sconfitta consecutiva per i blucerchiati, tutte e due in casa, dopo l’esordio convincente con la Ternana, mentre per i lagunari c’è il secondo posto in classifica con due successi e un pareggio.

Primo tempo in cui sono i blucerchiati a fare la partita e a sfiorare il gol a più riprese. Prima con De Luca, che con una torsione di testa sfiora il palo, poi Verre e il suo diagonale che esce di poco, quindi con Borini che riceve a tu per tu con Joronen, si incarta un po’, riesce comunque a calciare ma in bocca al portiere, abile anche a respingere la conclusione di Pedrola dopo un’azione confusissima ma insistita dei doriani. Nel finale, altre due occasioni per i liguri: Murru di testa da corner sfiora lo specchio, poi zingarata di De Luca che colpisce al volo di tacco e in acrobazia, la sfera esce non di molto. Due le chance dei lagunari, prima con Zampano che si invola verso la porta ma non calcia ed è troppo altruista, poi con Pohjanpalo che si gira e tira, palla in bocca all’estremo difensore di casa. Nella ripresa i blucerchiati la sbloccano dopo pochi secondi con Pedrola che raccoglie l’ottimo cross di Depaoli ed è freddissimo sul secondo palo, quindi i ragazzi di Pirlo sembrano poter controllare agevolmente e soltanto a venti minuti dalla fine Vanoli, squalificato e per mezzo del suo vice Godinho, decide di sbilanciare la squadra, aggiungendo Olivieri e Gytkjaer a Pohajnpalo. Attacco pesantissimo ed è l’ex Monza a firmare l’1-1 con un colpo di testa perfetto da corner. Lo stesso bomber neoacquisto dei lagunari ha sulla coscienza il possibile vantaggio, visto che da due metri colpisce una traversa clamorosa a porta vuota, ma all’88’ gli ospiti la ribaltano comunque grazie a un’invenzione su punizione di Tessmann, che coglie impreparato Stankovic (secondo errore di fila in pochi giorni) che si aspettava un cross.

Al Liberati colpo esterno della Cremonese di Ballardini che si impone in casa della Ternana per 0-1. Nonostante l’espulsione al 62′ di Ravanelli per doppia ammonizione, al 65′ strepitoso bomber Coda a firmare il gol che varrà poi la vittoria, visto che gli umbri, al di là della superiorità numerica, sono poco consistenti in attacco, restando così a quota zero punti in classifica dopo le prime tre giornate.