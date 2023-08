Serie B: il Catanzaro piega 3-0 lo Spezia

Il Catanzaro batte 3-0 lo Spezia al Ceravolo. Dopo un primo tempo anonimo, i giallorossi segnano tre reti nella seconda metà di gioco. La partita viene sbloccata al minuto 51 da Biasci, rete seguita dall’autogol di Nikolaou e dal 3-0 firmato da Pompetti. Poco da fare per lo Spezia, che nel primo tempo spreca un calcio di rigore e non trova poi il ritmo per entrare in partita. Il Catanzaro ora dovrà recuperare la partita con il Lecco, mentre lo Spezia affronterà il Como.

La prima metà di partita vede il gioco tra le due squadre equilibrato, con lo Spezia che sembra essere di poco avvantaggiato, ma senza che nessuna delle due squadre riesce a trovare la porta. La prima grande occasione della gara si presenta nel momento in cui l’arbitro fischia il calcio di rigore a favore dello Spezia dopo un fallo su Kouda. Moro parte dal dischetto, ma sbaglia il tiro e il risultato rimane fermo sullo 0-0. Il primo tempo continua senza grandi sorprese, con lo Spezia che gestisce e il Catanzaro che tenta di ripartire. Negli ultimi quarantacinque minuti però la musica cambia, con il Catanzaro che scende in campo più deciso e al minuto 51 Biasci trova la rete dell’1-0, portando la squadra in vantaggio. Lo Spezia sembra perdere il controllo della partita e solo pochi minuti più tardi, al 57‘, arriva il secondo gol del Catanzaro, in realtà autogol in quanto l’ultimo tocco è di Nikolaou. Infine, al minuto 71, Pompetti segna la terza rete e colleziona il suo primo punto con la maglia del Catanzaro. Durante gli ultimi minuti, la partita viene macchiata da Oliveri, che prende il cartellino rosso dopo aver tirato un calcio a Cassata, che aveva appena commesso fallo nei suoi confronti. Si chiude così la partita, sul 3-0 per i giallorossi.