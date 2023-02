Serie B 2022/23: un bel Genoa frena il Palermo, 2-0 al Ferraris

Il Genoa torna alla vittoria contro il Palermo, 2-0 al Ferraris nella giornata valevole per la 24esima giornata di Serie B 2022/23. Rossoblù che restano così in seconda posizione a quota 43, aquile che frenano in sesta posizione con 34 punti.

Inizio di match caratterizzato da ritmi alti e incessanti. I padroni di casa spingono però maggiormente, tante le occasioni da gol sprecate, fino ad arrivare alla rete del vantaggio. Al minuto 25′ è Gudmundsson a scegliere la soluzione personale, calciando col destro sul secondo palo. Il match si sblocca, e il Palermo non fa attendere la reazione: è Brunori a sfiorare il pareggio con due chance ravvicinate. Secondo frazione con andamento altalenante, meno concretezza nelle conclusioni ma più contrasti di gioco. I rosanero non riescono a recuperare lo svantaggio, sono anzi gli uomini di Gilardino a raddoppiare, grazie al neo entrate Jagiello, che nei secondi finali firma il definitivo 2-0 al Ferraris.