Rugby Sei Nazioni U20: l’Inghilterra batte l’Italia per 32-25

Sconfitta per l’Italia contro l’Inghilterra nel match valevole per il Rugby Sei Nazioni U20. Davanti al pubblico del Kingsholm Stadium di Glouchester, i britannici si impongono con un 32-25. Evitata quindi la terza sconfitta consecutiva. Ma l’Italia commette parecchi errori sui passaggi chiavi, che hanno alla fine fatto la differenza. Da segnalare poi l’infortunio poco prima del kick-off di Gesi, che lo costringe a lasciare il campo a Tani nel XV di partenza. Il prossimo match per i ragazzi di Brunello sarà contro i parietà dell’Irlanda, tra 15 giorni.