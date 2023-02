Bundesliga 2022/2023, anticipo senza gol: tra Schalke 04 e Wolfsburg è 0-0

L’anticipo del venerdì sera della ventesima giornata di Bundesliga 2022/2023 tra Schalke 04 e Wolfsburg termina a reti bianche. Alla VELTINS-Arena nessuna delle due formazioni riesce ad avere la meglio sull’altra in una sfida caratterizzata da poche occasioni da gol e molto nervosismo, certificato dalle cinque ammonizioni inferte dal direttore di gara nell’arco dei novanta minuti. Match che si poteva sbloccare subito, al minuto 9′, ma Maximilian Arnold sbaglia il rigore per gli ospiti. Padroni di casa che nel secondo tempo si vedono annullare un gol di Alex Kral per fuorigioco: 0-0. In seguito a questo risultato i biancazzurri rimangono ultimi in classifica a quota 12. Fermi anche gli ospiti, al settimo posto e con 30 punti.