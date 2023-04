Coppa d’Olanda, Feyenoord-Ajax interrotta: tifosi di casa lanciano oggetti in campo e colpiscono giocatori (FOTO)

Ha dell’incredibile quello che è successo durante la sfida valida per la semifinale di Coppa d’Olanda 2023 tra Feyenoord e Ajax. La partita è stata interrotta nel secondo tempo sul 2-1 a favore degli ospiti dopo che i tifosi della squadra di casa hanno iniziato a lanciare oggetti in campo colpendo dei calciatori. Tra questi anche il centrocampista Klaassen, autore del gol del vantaggio dell’Ajax al 51′, che perdeva sangue dalla testa.

🇳🇱😳 Feyenoord fans threw objects at Ajax midfielder Davy Klaassen, the game was stopped again for a 2nd time. pic.twitter.com/ktcyoV9lA0

— EuroFoot (@eurofootcom) April 5, 2023