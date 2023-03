Serie B 2022/23: Goleada Palermo, si sgretola il Modena: termina 5-2 al Barbera

Il Palermo ribalta il match e affossa il Modena, termina 5-2 la sfida valevole per la 30esima giornata di Serie B 2022/23. Rosanero che si portano così in zona playoff a quota 42, ospiti che restano in decima posizione con 38 punti.

Primo tempo combattuto e senza contenimento di energie tra le due formazioni. Gli ospiti sbloccano subito il risultato al quarto minuto di gioco, imbucata decisiva di Strizzolo che tutto solo si presenta davanti alla porta, spiazzando Pigliacelli con un pallonetto. Passano venti minuti e i padroni di casa continuato ad attaccare, il pareggio arriva al 25esimo e viene firmato da Tutino che, dal limite dell’area, riceve, controlla e lascia partire un destro vincente. Equilibrio che dura ben poco al Renzo Barbera, bastano cinque minuti ai canarini per ritrovare il nuovo vantaggio. Strizzolo continua ad affondare il colpo, assist dalla destra di Tremolada e staccata vincente.

Neanche il tempo di ripartire che i padroni di casa trovano un nuovo pareggio: Valente mette davanti alla porta un assist perfetto, a Soleri non resta che appoggiare il pallone in porta di testa e firmare il 2-2. Si mette tutto in discesa da quel momento per i rosanero: al 55’ un erroraccio di Oukhadda permette a Verre di appoggiare in porta il pallone del nuovo vantaggio, raddoppiato poi dal gol di testa di Aurelio, primo in Serie B per il giovane esterno. Sul finale un penalty concesso agli uomini di Corini permette di allungare ancora le distanze: sul dischetto si presenta Vido, che dopo essersi guadagnato il rigore lo trasforma perfettamente. Il Modena si sgretola al Renzo Barbera dopo un ottimo primo tempo, termina 5-2.