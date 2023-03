Bundesliga 2022/23: Monchengladbach e Brema frenano sul pareggio, equilibrio al Borussia Park

Equilibrio tra Monchengladbach e Brema, termina in pareggio la sfida valevole per la 25esima giornata di Bundesliga 2022/23. Le due formazioni restano rispettivamente in media classifica a pari 31 punti.

Dopo un primo tempo a reti inviolate il match del Borussia Park si sblocca totalmente: è il Monchengladbach a cambiare il risultato ad inizio ripresa. Thuram al 48esimo riceve un belll’assist da Hofmann e lascia partire un bel tiro dal limite che si va ad insaccare all’angolino basso di sinistra. Il primo pareggio viene trovato al 65esimo da Ducksch che ricevendo palla in area, lascia partire un rasoterra decisivo per l’1-1. Un match altalenante che ritrova poi i padroni di casa in vantaggio al 73esimo: Neuhaus raccoglie un rimbalzo favorevole e dal limite insacca il pallone in rete. E’ poi nuovamente l’attaccante numero 7 a trovare il pareggio: nei secondi finali Ducksch spiazza nuovamente Omlin e firma il definitivo 2-2.