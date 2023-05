Serie B 2022/23: Benedyczak trascina il Parma, małe il Brescia. Termina 2-0 al Tardini

Il Parma si impone per 2-0 sul Brescia nella trentaseiesima giornata di Serie B2 2022/23. La formazione di Pecchia fissa così la sesta posizione in classifica con 54 punti, male gli ospiti che non riescono a lasciare la zona playout a quota 38.

Padroni di casa che hanno gestito il gioco e concretizzato il vantaggio. A prendere in mano le redini del match è Benedyczak che con doppietta firma la 15esima vittoria stagionale per i bianconeri. L’attaccante polacco sigla il primo vantaggio all’11esimo, grazie all’assist di Bernabé e un destro vincente. Raddoppio che arriva dieci minuti più tardi e viene messo a segno con un colpo di testa che spiazza Andrenacci. La ripresa viene caratterizzata da ritmi alti e numerosissime ammonizioni, poche le occasioni da rete: è Rodriguez a tentare il tutto per tutto sul finale spiazzando di testa, troppo facile la conclusione per Buffon che blocca. I biancocelesti non riescono ad accorciare le distanze e firmano la 16esima sconfitta stagionale, termina 2-0 al Tardini.