Pagelle Parma-Brescia 2-0: voti e tabellino Serie B 2022/23

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Parma-Brescia, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Sono i padroni di casa ad imporsi sugli avversari, ancora in zona playout per 2-0 grazie alla doppietta di Benedyczak nella prima frazione di gioco.

Parma: Buffon 6, Osorio 6, Benedyczak 8 (74′ Coulibaly), Estevez 6, Vazquez 6.5, Ansaldi 6, Delprato 5.5, Bernabé 6 (64′ Juric), Sohm 5.5, Circati 6 (70′ Balogh), Man 5.5 (63′ Zanimacchia). ALL: Pecchia 7

Brescia: Andrenacci 5.5, Jallow, Castana 6, Mangraviti 5, Huard 5.5, Bisoli 6, Labojko 5.5 (57′ van de Looi 5.5), Bjorkengren 5, Ndoj 6 (57′ Adryan 6), Aye 6 (76′ Bianchi), Rodriguez 5. ALL: Gastaldello 5.5

ARBITRO: Giua 6

RETI: 11′, 17′ Benedyczak

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Jallow, Circati, Niemeijer, Vázquez, Mangraviti, Balogh,

Angoli: 3-6

Recupero: 3′ 1T – 7′ 2T