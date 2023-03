Serie B 2022/2023, il Frosinone vince ancora: 2-0 alla Spal ultima

Dopo un punto in due partite, il Frosinone torna a vincere e blinda la vetta a 58 punti, undici in più del Genoa. E a farne le spese è una Spal sempre più in crisi. Al ‘Mazza’ finisce 2-0 per gli ospiti grazie alle reti di Lucioni (24′) e Caso (61′). L’1-0 porta la firma del difensore ex Lecce che sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Baez, anticipa Tripaldelli di testa e porta in vantaggio i suoi. Nella stessa occasione, il centrale si rimedia anche un vistoso taglio sul viso che lo costringe a terminare la gara con una fasciatura. Al 33′ la Spal pareggia con una splendida rovesciata di Prati dopo un cross da palla da fermo, ma il var segnala il fuorigioco. Ad inizio ripresa Turati si supera sul diagonale di La Mantia, imbeccato da Maistro. E al 61′ c’è il raddoppio. Ed è una magia di Caso che si incunea in area con una serpentina prima di lasciar partire un destro imprendibile per Pomini. La Spal si gioca la carta Giuseppe Rossi, ma non basta per evitare la sconfitta e lo scivolone all’ultimo posto in classifica.