Serie B 2022/2023: il Modena batte il Cagliari, sardi furiosi con l’arbitro

Prima sconfitta per Claudio Ranieri dal suo arrivo sulla panchina del Cagliari, ma i sardi schiumano rabbia e sono furiosi con l’arbitro per un’esplulsione inventata ai danni di Rog. Che arriva però poco prima dell’intervallo, quando i rossoblu erano già sotto 1-0 contro un Modena quadrato e compatto, che non ruba nulla e la squadra di Tesser dimostra ancora una volta di non essere una delle papabili a giocarsi la salvezza fino all’ultimo, ma che per il rendimento, soprattutto casalingo, può fare anche un pensierino alle prime otto posizioni che regalano i playoff. Al Braglia finisce 2-0 per effetto dei gol di Diaw su rigore e Bonfanti nel finale, canarini all’ottavo posto almeno per un anotte, ospiti che invece domani rischiano di ritrovarsi fuori dalla zona playoff.

Nel primo tempo lo stallo viene spezzato da un intervento davvero scomposto da parte di Makoumbou, che Perenzoni si perde ma non il Var. Richiamato al monitor, non può che assegnare rigore per il fallo su Falcinelli e dal dischetto va Diaw che non sbaglia e firma l’1-0. Al 44′ il fattaccio: Rog subisce fallo in un contrasto in mezzo al campo, l’arbitro decide di estrarre il giallo nei suoi confronti. E’ il secondo e c’è l’espulsione, col Var che non può intervenire – così come da protocollo – a sanare un evidente errore. Furiosi i sardi, che nel secondo tempo però si fanno dominare dalla frenesia e raramente pungono. I padroni di casa, invece, spingono tanto e raddoppiano a pochi minuti dal termine con Bonfanti che mette la prola fine.