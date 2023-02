Pagelle Modena-Cagliari 2-0, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle di Modena-Cagliari 2-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della ventitreesima giornata di Serie B 2022/2023. Nel primo tempo gli episodi sorridono agli emiliani: vantaggio su rigore – netto – trasformato da Diaw, poi il rosso a Rog però sbagliato, e il Var stavolta non può intervenire perché solo giallo. Nella ripresa i sardi provano ad attaccare per il pareggio, ma arriva il raddoppio di Bonfanti nel finale. Di seguito ecco le pagelle.

MODENA: Gagno 6.5; Oukhadda 6.5, Cittadini 6, Pergreffi 6, Ponsi 6; Magnino 6.5, Gerli 6, Poli 6 (23’ st Ionita 6.5); Falcinelli 6.5 (30’ st Strizzolo 6), Giovannini 7 (15’ st. Tremolada 6); Diaw 7.5 (30’ st Bonfanti 7). A disposizione: Seculin, Coppolaro, De Maio, Renzetti, Silvestri, Armellino, Mosti, Panada. Allenatore: Tesser 7.

CAGLIARI: Radunovic 6.5; Altare 5.5, Dossena 5, Capradossi 5(1’ st. Lella 5.5); Zappa 6, Rog 5, Makoumbou 4.5, Kourfalidis 6, Azzi 5 (29’ st. Del Pupo 5.5); Lapadula 6 (28’ st. Millico 5.5), Lavumbo 5 (1’ st. Prelec 6). A disposizione: 18 Aresti, 12 Lolic, 33 Obert, 27 Barreca, 5 Mancosu, 25 Falco. Allenatore: Ranieri 6.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 4.

Ammoniti: Rog (C), Capradossi (C), Giovannini (M), Gerli (M), Kourfalidis (C), Zappa C). Espulsi: Rog (C) al minuto 47 pt.