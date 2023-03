Serie B 2022/2023: la Reggina crolla in casa contro il Cagliari

Il Cagliari batte la Reggina 4-0 in trasferta nel match valido per la 30ª giornata di Serie B 2022/2023. Lapadula trascina la squadra sarda con una doppietta, Mancosu firma il 3-0 su rigore al 63′ e Zappa chiude i conti al 93′ per il 4-0 finale. Continua il periodo di crisi della Reggina, 7 sconfitte nelle ultime 8 partite battendo solo il Modena il 25 febbraio, che scende sempre di più in classifica restando ferma a 42 punti al 7° posto con un solo punto di margine sul Parma nono. Cagliari in netta ripresa dopo l’arrivo di Ranieri, dall’arrivo del nuovo tecnico 6 vittorie 5 pareggi e una sola sconfitta, che sale a 45 punti in 6ª posizione a pari punti con il Pisa, che oggi ha battuto 2-0 il Benevento.