LaLiga 2022/2023, clamoroso Rayo Vallecano: schema improbabile dal dischetto, poi l’errore (VIDEO)

di Mario Boccardi 33

Ha del clamoroso quanto è accaduto ne LaLiga oggi pomeriggio, quando il Rayo Vallecano, già in vantaggio per 2-1 contro il Girona, ha fallito un calcio di rigore in maniera incomprensibile. Trejo, infatti, non ha tirato, ma ha cercato di servire con un assist un compagno che, poi, ha sbagliato un tap-in semplicissimo.