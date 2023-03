Premier League 2022/2023: altro passo falso del Tottenham, Conte rimontato dal Southampton ultimo

Pomeriggio pirotecnico in compagnia della Premier League 2022/2023, in cui si registra un nuovo passo falso da parte del Tottenham. La squadra di Antonio Conte si fa rimontare dal Southampton e non va oltre il 3-3 al St. Mary, dove tutto sembra in discesa con il gol di Porro nel primo tempo al quale risponde Adams. Nella ripresa Kane e Perisic la indirizzano, ma ecco che Walcott e Ward-Prowse, quest’ultimo su rigore in pieno recupero, condannano a un’altra frenata gli Spurs, ora sempre quarti ma con partite in più rispetto alle inseguitrici e dunque potenzialmente fuori dalla zona Champions. Saints ancora ultimi, ma dimostrano di essere vivi.

Nelle altre partite, splendido 2-4 servito dal Leeds in casa dei Wolves. Harrison la sblocca dopo sei minuti, Ayling e Kristensen arrotondano il parziale nel secondo tempo. Poi però Jony e Cunha la riaprono, ma in pieno recupero Rodrigo mette la parola fine. Gli ospiti si portano così a quota 26 punti e accorciano sui padroni di casa fermi a 27. Secco 3-0 inflitto dall’Aston Villa ai danni del Bournemouth: Douglas Luiz apre le danze nel primo tempo, nel finale poi Ramsey e Buendia firmano il tris della squadra di Birmingham, che può continuare a sperare nell’Europa, zona retrocessione ormai fissa per i rossoneri. Pareggio per 1-1, infine, tra Brentford e Leicester: a Jensen risponde Barnes, ottavo posto per la squadra di casa in piena corsa europea, scivola nelle sabbie mobili della classifica la squadra delle Foxes.