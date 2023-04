Serie B 2022/2023, il Parma batte il Palermo 2-1. Pari tra Cagliari e Sudtirol

Il Parma torna alla vittoria. Dopo aver raccolto un punto in due partite, la squadra di Pecchia al Tardini batte 2-1 il Palermo, che subisce uno stop dopo la bella vittoria sul Modena. Al 32′ è Benedyczak a sbloccare il risultato su assist di Zanimacchia, ma al 41′ Soleri firma il gol del pareggio rosanero. La rete da tre punti al 77′ porta la firma di Coulibaly. Solo 1-1 tra Cagliari e Sudtirol. Dopo un gol annullato a Mancosu al 10′, è Lapadula a sbloccare il risultato al 31′. Ma all’86’ Larrivey su rigore regala un punto prezioso a Bisoli. Colpo salvezza per il Venezia di Vanoli (espulso). I lagunari battono 3-1 il Como e conquistano la seconda vittoria consecutiva. All’8′ Da Cunha illude il Como, ma Candela (45′), Milanese (48′) e Pohjanpalo (50′) gelano gli ospiti, a cui non basta la rete di Gabrielloni in pieno recupero. Tanti gol, sette (di cui tre nel recupero), anche tra Ascoli e Brescia. La squadra di Breda, in 10 dal 63′ per rosso a Simic, vince 4-3 con i gol di Mendes (42′), Forte (48′), Caligara (92′), Marsura (95′). Agli uomini di Gastaldello non bastano i sigilli di Listkowski, Aye e Bisoli. Uno a uno tra Spal e Ternana: Favilli risponde al rigore di Moncini.

Ascoli-Brescia 4-3 (19′ Listkowski, 42′ Mendes, 48′ Forte, 63′ rig. Aye, 92′ Caligara, 95′ Marsura, 100′ Bisoli)

Cagliari-Sudtirol 1-1 (30′ Lapadula, 86′ rig. Larrivey)

Cosenza-Pisa 1-0 (43′ Nasti)

Parma-Palermo 2-1 (32′ Benedyczak, 41′ Soleri, 77′ Coulibaly)

Spal-Ternana 1-1 (4′ rig. Moncini, 84′ Favilli)

Venezia-Como 3-2 (8′ Da Cunha, 45′ Candela, 48′ Milanese, 50′ Pohjanpalo, 91′ Gabrielloni)