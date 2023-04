Viareggio Cup 2023, il Sassuolo vola in finale: Fiorentina battuta 3-1

Il Sassuolo è la prima finalista dell’edizione 2023 della Viareggio Cup. I neroverdi hanno battuto a Seravezza la Fiorentina con il punteggio di 3-1, conquistando per la seconda volta consecutiva l’accesso all’atto conclusivo del torneo. Grande prova per i ragazzi allenati da Francesco Pedone, indice di un settore giovanile florido e che continua da anni a lavorare molto bene. Alla Fiorentina, guidata in panchina da Christian Papalato, è mancato qualcosa soprattutto negli ultimi 20 metri. Adesso il Sassuolo attende la vincente della seconda semifinale, di scena alle 18:00 a Santa Croce sull’Arno: in campo scenderanno Torino e Bologna.

VIAREGGIO CUP 2023: RISULTATI E CLASSIFICHE

La cronaca – La partita inizia subito su ritmi piuttosto elevati, con entrambe le squadre che vogliono provare a imporre il proprio gioco. Alla prima vera occasione ecco il vantaggio del Sassuolo, che al 7′ si porta avanti con il gol di Loporcaro: quest’ultimo è abile a ribadire in rete in mischia sugli sviluppi di uno dei tanti corner neroverdi del primo tempo. La Fiorentina prova a reagire, ma lo fa esclusivamente con conclusioni da fuori area: prima di prova Ievoli un paio di volte, poi al 23′ Padilla Mendoza colpisce addirittura l’incrocio dei pali direttamente da calcio d’angolo. Poco dopo è proprio Ievoli, con una gran punizione dal limite, a scheggiare l’altro incrocio dei pali della porta difesa da Theiner. Il Sassuolo si fa sempre vedere pericolosamente sui calci piazzati e nel finale della prima frazione torna a concludere verso la porta di Tognetti ma senza pericolosità. Si va quindi al riposo con gli emiliani in vantaggio per 1-0.

Il secondo tempo vede la Fiorentina desiderosa di pareggiare i conti, ma allo stesso tempo il Sassuolo continua a spingere alla ricerca del raddoppio. Iniziano anche i numerosi cambi su entrambe le panchine, ma l’episodio chiave arriva al 65′ con il raddoppio del Sassuolo: a firmarlo è Ajayi, che con un elegante colpo di tacco devia il tiro di un compagno battendo l’incolpevole Tognetti per il 2-0. La Fiorentina prova a riversarsi in avanti, con qualche polemica per un contatto che vede protagonisti Corradini e Ofoma. Il Sassuolo però al 75′ chiude i conti con il gol del 3-0: grande giocata di Mata, che avanza, dribbla e al limite dell’area scarica il sinistro sotto l’incrocio dei pali. Nel finale la Fiorentina prova a riaprire la contesa con il rigore conquistato e trasformato da Ofoma al minuto 82, ma il Sassuolo gestisce senza particolari patemi per poi festeggiare dopo sei minuti di recupero.