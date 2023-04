Pochi dubbi per il rigore assegnato dall’arbitro Marinelli in Cremonese-Atalanta. Rivisto alla moviola, appare nettissimo il tocco di braccio troppo largo e innaturale di Rafael Toloi, che respingendo un tiro contro la porta, ma non chiara occasione da rete, viene anche ammonito. Dal dischetto calcia Ciofani e non perdona, è 1-1 a inizio secondo tempo allo stadio Zini.