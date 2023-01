Serie B 2022/2023, il Frosinone sogna: 2-1 al Modena, +6 sulla Reggina seconda

Sogna il Frosinone: la squadra di Fabio Grosso vince in casa per la seconda volta di fila, batte il Modena 2-1 e approfitta alla grande della caduta della Reggina, sconfitta dalla Spal nel primo pomeriggio. Roberto Insigne e Giuseppe Caso regalano il successo ai ciociari e non è stata sufficiente agli emiliani la rete di Luca Strizzolo. I laziali vincono l’ottava partita interna su 10 giocate in campionato e si candidano seriamente alla vittoria di quest’edizione del campionato cadetto.

La partita ha avuto due volti completamente diversi: un primo tempo povero di emozioni, in cui le due squadre hanno soprattutto pensato a non scoprirsi, poi una ripresa ricca di occasioni e in cui è venuta fuori tutta la qualità della rosa ciociara. Basti pensare che entrmbi i gol del Frosinone sono giunti dai subentrati, Insigne e Caso, bravi a mettere a segno un grande uno-due tra il 64′ e il 68′ e a tagliare le gambe al Modena, che ha subito psicologicamente l’assalto della capolista. All’88’ i padani hanno riaperto la gara grazie al nuovo arrivato Strizzolo, ma il Frosinone ha resistito e ha portato a casa una vittoria dall’importanza capitale.