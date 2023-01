FANTACALCIO – Lecce-Milan, autogol di Theo Hernandez che anticipa Blin (VIDEO)

di Giorgio Billone 27

Disastroso avvio del Milan in casa del Lecce e dopo due minuti i salentini sono in vantaggio. Come? Con un piccolo giallo, visto che il gol è da attribuire per quanto riguarda la paternità. La rete non è di Blin, al quale viene indirizzato un pallone scippato tra Kalulu e Calabria, ma si tratta di clamoroso autogol di spalla di Theo Hernandez, che infila Tatarusanu. -2 dunque per il terzino francese al fantacalcio. In alto ecco il video.