Lecce-Milan, in gol anche Baschirotto: colpo di testa perfetto (VIDEO)

di Giorgio Billone 42

Il video del gol di Federico Baschirotto in Lecce-Milan. E’ 2-0 al Via del Mare, salentini devastanti e i rossoneri allo sbando e in crisi nera per il momento. Il possente difensore, rivelazione del campionato, dopo un’ottimo schema costruito da corner riesce a colpire di testa indisturbato e indirizza all’angolino dove Tatarusanu non può arrivare. In alto ecco il video del gol.