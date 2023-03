Serie B 2022/2023, il Frosinone risponde presente: 3-0 al Venezia. Il Bari vola

Il Frosinone non si ferma. La squadra di Fabio Grosso batte 3-0 il Venezia allo Stirpe e blinda un primo posto che non sembra più in discussione. Al 15′ è Mulattieri, su assist di Insigne, a sbloccare il risultato. All’intervallo Vanoli cambia tre giocatori: dentro Milanese, Johnsen e Ciervo. Ma la freschezza in più dalla panchina non basta ai lagunari. E nella ripresa arrivano altre due reti: al 47′ è Caso a raddoppiare, mentre tre minuti dopo c’è spazio per la doppietta di Mulattieri. Si porta momentaneamente al secondo posto il Bari che ha battuto 1-0 l’Ascoli (in 10 dal 42′ per doppio giallo a Falasco) al Del Duca grazie al gol su rigore di Cheddira. Continua a stupire anche il Sudtirol che batte 2-1 il Perugia: al 25′ Mazzocchi sblocca il risultato, al 45′ c’è il rigore di Casasola, ma al 74′ arriva il gol da tre punti siglato Curto. Nel finale espulso Rosi per un doppio giallo in cinque minuti. Pareggio 2-2 tra Ternana e Benevento. Un punto che non accontenta nessuno: a Mantovani (7′) e Coulibaly (32′), rispondono Acampora (20′) e Tello (46′). Torna a sorridere invece la Spal che batte il Cittadella 2-1 con i gol di Fetfatzidis (41′) e Prati (72) e agli ospiti non basta la rete su rigore di Ambrosino (79′). Una rete di Cerri al 51′ permette al Como di battere un Modena in 10 dal 73′ per un rosso diretto a Falcinelli. Al 67′ Lapadula su rigore illude il Cagliari che si fa raggiungere sull’1-1 dal Brescia con Bisoli (77′).

Ascoli-Bari 0-1 (48′ rig. Cheddira)

Brescia-Cagliari 1-1 (67′ rig. Lapadula, 77′ Bisoli)

Como-Modena 1-0 (51′ Cerri)

Frosinone-Venezia 3-0 (15′ Mulattieri, 47′ Caso, 50′ Mulattieri)

Spal-Cittadella 2-1 (41′ Fetfatzidis, 72′ Prati, 79′ Ambrosino)

Sudtirol-Perugia 2-1 (25′ Mazzocchi, 45′ rig. Casasola, 74′ Curto)

Ternana-Benevento 2-2 (7′ Mantovani, 20′ Acampora, 32′ Coulibaly, 46′ Tello)