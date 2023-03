Serie D, scontri tra tifosi e Polizia nel derby Canicattì-Licata sul campo neutro di Ravanusa

Scontri tra tifosi e Polizia nel corso del match tra Canicattì e Licata, acceso derby agrigentino valido per la ventiseiesima giornata del girone I di Serie D e disputato sul campo neutro di Ravanusa. Fuori dallo stadio Saraceno, rissa tra i tifosi e le forze dell’ordine, danneggiate cinque auto e fitta sassaiola contro gli agenti schierati per garantire l’ordine pubblico. Alcuni tifosi del Canicattì hanno provato, senza biglietto, a sfondare il cordone. Indagini per identificare i protagonisti dell’accaduto.