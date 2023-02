Serie B 2022/2023: gol rossi e rimonte, Parma e Pisa battono Frosinone e Perugia in due gare incredibili

Il Frosinone sbatte contro il muro del Parma ed esce sconfitto per 3-4 dal match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Parte subito fortissimo la squadra ospite, che trova subito la rete con Vazquez, al 6′, e con Ansaldi, al 21′. Si sveglia la squadra di Grosso, e con Caso riapre tutto. Poco dopo la mezzora ci pensa Zanimacchia a riportare a +2 il vantaggio. Si torna dall’intervallo e subito Mulattieri si fa sentire, segnando il 2-3. Al 55′ Estevez viene espulso con un rosso diretto, e Moro ne approfitta per firmare il 3 pari. Tempo di mettere il pallone a centrocampo, e subito Vazquez riporta avanti il Parma: 3-4. Nel finale il neo entrato Camara si fa espellere ancora una volta con un rosso diretto. Parma che chiude in 9, ma tiene il vantaggio, e porta a casa i 3 punti. Frosinone sempre primissimo, a +12 sul Genoa, Parma settimo.

RISULTATI E CLASSIFICA

Altra gara incredibile quella tra Pisa e Perugia. Alla mezz’ora padroni di casa in 10 con l’espulsione di Hermannsson con un rosso diretto. Al 39′ calcio di rigore per gli ospiti, trasformato da Casasola. Nel secondo tempo però, con un uomo in meno, il Pisa la ribalta, con le reti di Morutan e Marin. Anche il Perugia rimane in 10 con il rosso diretto per Paz. Risultato finale: 2-1. Pisa salito in sesta posizione, Perugia piantato in quattordicesima.