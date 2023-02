Termina 4-0 il match tra Mainz e Borussia M’Gladbach, incontro valido per la 22esima giornata del campionato di Bundesliga 2022/23. La partita è stata decisa dalle reti di Jae-Sung, Ingvartsen, Ajorque, Weiper. Vittoria importante dunque per il Mainz, che sale al settimo posto in classifica con 32 punti.