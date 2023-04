Empoli-Inter, Mkhitaryan salta la trasferta del Castellani per motivi personali

L’Inter, alla vigilia della trasferta del Castellani contro l’Empoli, perde Henrikh Mkhitaryan, che non potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per la gara della trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Il centrocampista armeno, infatti, non figura nella lista dei convocati nerazzurra per motivi personali e, questo pomeriggio, non partirà per la Toscana insieme alla squadra. A questo punto è probabile l’impiego dal primo minuto del rientrante Hakan Calhanoglu, che dovrebbe essere schierato con Marcelo Brozovic. Nicolò Barella, invece, potrebbe avere un turno di riposo dopo le fatiche della Champions League, così Roberto Gagliardini potrebbe rivedere il campo dall’inizio.