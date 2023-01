Serie B 2022/2023, il Cagliari sbatte contro il muro del Cittadella: al Tombolato termina 0-0

Il Cagliari sbatte contro il muro del Cittadella e non va oltre uno scialbo pareggio a reti bianche nella sfida del Tombolato, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Primo tempo caratterizzato da un certo nervosismo da ambedue le parti, segno del grande valore che assume la partita: il direttore di gara Daniele Rutella è costretto ad estrarre ben quattro cartellini gialli, due per parte. Nella ripresa la situazione disciplinare peggiora, almeno per quanto concerne i padroni di casa, che al 54′ restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppio giallo di Salvi.

A questo punto la formazione ospite inizia a spingere con maggiore convinzione, mentre i veneti sono costretti a rintanarsi nella propria metà campo per difendere il pareggio. Gli uomini guidati da Claudio Ranieri tentano il tutto per tutto ma non riescono a sbloccare il punteggio e così devono accontentarsi dello 0-0. Al termine di questa sfida i rossoblù salgono a 29 punti e restano aggrappati con le unghie alla zona playoff, mentre i granata, al loro secondo risultato utile consecutivi, vanno a quota 23 a ridosso della zona retrocessione.