Serie A femminile 2022/2023, vittorie per Milan e Fiorentina negli anticipi della 14° giornata

I risultati dei due anticipi della quattordicesima giornata della Serie A 2022/2023 di calcio femminile. Ad aprire il programma è stata la trasferta vincente del Milan in casa della Sampdoria. Le rossonere si sono imposte per 3-0, un risultato che permette alle ragazze di Maurizio Ganz di agganciare almeno provvisoriamente l’Inter al quarto posto. Milan subito avanti in avvio di partita con il tocco sotto porta di Mesjasz per poi continuare a spingere e trovare il raddoppio prima dell’intervallo, grazie al rigore trasformato da Asllani. Nella ripresa c’è spazio anche per il tris, firmato da Bergamaschi. Vittoria esterna anche per la Fiorentina, che supera di misura il Sassuolo a domicilio. Con questo successo le viola per una notte agganciano la Juventus al secondo posto, a cinque punti dalla capolista Roma. Decisiva la punizione di Agard al 39′ del primo tempo, con le ragazze di Pamela Panico che poi riescono a difendersi e gestire nella ripresa.