Serie B 2022/2023, Cagliari scatenato: travolge 5-0 il Perugia e ipoteca i playoff

La trentaseiesima giornata di Serie B 2022/2023 si apre con una partita a senso unico. Nell’anticipo del Renato Curi, il Cagliari travolge il Perugia con un severo 5-0. La squadra di Ranieri mette in discesa la gara fin dalle battute iniziali e ottiene tre punti preziosi in chiave playoff, salendo a quota 54 punti. Ko preoccupante invece per la formazione di casa, sempre più distante dall’obiettivo salvezza e chiamata ad un mezzo miracolo nelle ultime due gare della stagione. A segno Lapadula (due volte), Azzi, Mancosu e Kourfalidis.

TABELLINO E PAGELLE

RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA AGGIORNATA

CRONACA – Ottima partenza dei sardi, che sbloccano la gara già al 5′ con Lapadula, il quale trova il suo diciottesimo centro stagionale. Il raddoppio arriva alla mezz’ora con Azzi, mentre il tris è una meraviglia di Mancosu, che torna tra i convocati e va a segno addirittura da centrocampo. In totale confusione invece il Perugia, che nella ripresa invece di reagire affonda ancora di più. Al 49′ arriva il poker, targato Kourfalidis, mentre a 2′ dal 90′ è ancora Lapadula a trovare la via del gol. Dopo aver aperto i giochi, il peruviano li chiude anche e torna in testa alla classifica cannonieri, staccando Pohjanpalo.