LIVE – Struff-Karatsev, semifinale Masters 1000 MADRID 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Struff-Karatsev, incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Storia che ha incredibile, quella di questa semi della parte bassa del tabellone. Karatsev qualificato, Struff lucky loser che aveva perso nelle qualificazioni proprio da colui che affronterà nuovamente questa sera. Ci sono arrivati a questo appuntamento in modo del tutto opposto: l’ex semifinalista degli Australian Open ha dominato chiunque abbia trovato sulla sua strada, invece il tedesco ha dovuto sudare, vincendo tanti incontri al terzo set. Nel loro cammino anche successi importanti, rispettivamente su Medvedev e Tsitsipas. Si giocano la finale più importante della carriera. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Munar pianificati come alle ore 20:00 sul campo Manolo Santana.

COME SEGUIRE IN TV STRUFF-KARATSEV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE STRUFF-KARATSEV